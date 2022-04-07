بونو: مصر كانت ستفضل التأهل للمونديال مقابل الخسارة أمامنا في أمم إفريقيا

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يرى المغربي ياسين بونو، حارس إشبيلية الإسباني، أن منتخب مصر كان سيفضل التأهل لكأس العالم عن الفوز على المغرب في كأس الأمم الأفريقية.

وقال ياسين بونو في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: «اعتقد أن منتخب مصر كان سيفضل التأهل للمونديال مقابل الخسارة من المغرب في أمم إفريقيا».

واضاف: «خروحنا على يد مصر منحنا فرصة للتحضير الجيد لمباراتي كأس العالم».

وأكمل ياسين بونو: «مصر فازت علينا لكنها لن تتواجد في كأس العالم، كانوا سيفضّلون الخسارة أمام المغرب في كأس أمم أفريقيا مقابل تواجدهم في المونديال».

وأتم: «توقعت مواجهة كندا في دور المجموعات من كأس العالم قبل إجراء القرعة وهو ما حدث بالفعل».