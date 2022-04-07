وزير خارجية المجر يعلن تسلم وقود نووي من روسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بلاده تسلمت وقودا، شحنته روسيا جوا، لمحطتها للطاقة النووية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول، في مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك، أمس الأربعاء، إن عملية النقل جرت بموافقة كل الأطراف ذات الصلة، وذلك عبر بيلاروس-بولندا-سلوفاكيا.

ولفت إلى أن الوقود النووي لا يخضع لحظر من الاتحاد الأوروبي.

وجدير بالذكر أن روسيا كانت تزود المجر بالوقود النووي بالسكك الحديدية عبر أوكرانيا قبل الحرب.

وتولد محطة الطاقة النووية الوحيدة في المجر 6ر49% من الكهرباء في البلاد، فيما توفر أكثر من ثلث استهلاكها من الكهرباء.