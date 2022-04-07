الكويت تعلن عودة سفيرها لدى لبنان

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أعلنت الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، عودة سفيرها لدى بيروت في ضوء تجاوب لبنان مع المبادرة الكويتية الخليجية.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن السفير الكويتي سيعود إلى بيروت قبل نهاية الأسبوع أي خلال ساعات.

وجاء القرار الكويتي بعد أيام من لقاء جمع مطلع الأسبوع الجاري بين رئيس الحكومة اللبنانية، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح.

وكان الشيخ أحمد ناصر الصباح، قد سلم لبنان مقترحات لبناء الثقة في يناير ضمن جهود إعادة بناء العلاقات.

وتضررت العلاقات الخليجية مع لبنان بسبب تنامي نفوذ حزب الله المدعوم من إيران في بيروت والمنطقة.

وتسببت تصريحات وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي في أزمة دبلوماسية مع السعودية ودول الخليج، بعد مشاركته في برنامج حواري على منصة تابعة لشبكة الجزيرة أعرب فيه عن دعمه لمليشيا الحوثي الانقلابية وتبريره للهجمات الإرهابية التي تشنها ضد المملكة وأدلى بحديث مسيء بحق الرياض.

وردا على تلك التصريحات، استدعت السعودية سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها.