قال الفنان أمير المصري، إنه شرف لأي شخص المشاركة في مسلسل «الاختيار»، موضحًا أن المخرج بيتر ميمي هو من رشحه للعمل.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي تقدمه شافكي المنيري عبر فضائية «الأولى»، مساء اليوم الخميس، أنه يؤدي دور واحد من الشعب يحب بلده ويخاف عليها، ذاكرًا أنه اندمج في المشاهد، حتى شعر بأنه نفسه الشخصية التي يقدمها «يحيى».

وأكد أن الأداء في العمل بأكمله حقيقي، وهو ما حرص عليه المخرج بيتر ميمي، وذلك لأنه لا مجال للكوميديا في العمل، مضيفًا أنه استعان بأشقائه للحصول على معلومات حول الأوضاع في هذه الفترة.

ولفت إلى أن شقيقه إيهاب كان المرجع الأول له، فكان يشارك دائمًا في المظاهرات ضد الإخوان، قائلا إن شقيقه شجعه على القيام بالعمل ليس لأجله فقط، بل من أجل أخيه أيضًا.

مسلسل «الاختيار 3» من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا، مع مشاركة مجموعة كبرى من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويتناول المسلسل فترة حاسمة من تاريخ البلاد، وهي التي مرت بها خلال عام 2013 إبان انطلاق ثورة 30 يونيو، التي نجحت في الإطاحة بجماعة الإخوان.