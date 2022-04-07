رئيس جامعة أسيوط يهنئ مدرسًا بكلية العلوم لحصوله على أعلى جائزة علمية باليابان

هنّأ رئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، الدكتور محمد عبد الشكور المدرس المساعد بكلية العلوم لحصوله على أعلى جوائز اليابان في الكيمياء (Dean prize) من جامعة "تسوكوبا" اليابانية لإسهامه في تحسين كفاءة وثباتية خلايا الطاقة الشمسية عن طريق إضافة بعض المواد الكيميائية لمادة البيروفسكيت.

وأعرب رئيس الجامعة - خلال لقاء مع الدكتور محمد عبد الشكور اليوم /الأربعاء/ - عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى رصيد إنجازات جامعة أسيوط، مشيرا إلى أن الجامعة تزخر بالعديد من شباب العلماء المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية، مؤكداَ مواصلة دعم الجامعة لأبنائها المتميزين بكل ما تملكه من موارد وإمكانيات مادية وبشرية وبحثية، والذي أسهم في تميز جامعة أسيوط ورفع مكانتها، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى ما تملكه من عقول نابغة وكوادر متميزة في مختلف المجالات، والذين استطاعوا على مدار التاريخ رفع اسم الجامعة عالياً في كافة المحافل الدولية والعالمية.

بدوره، قال الدكتور محمد عبد الشكور إنه حصل على تلك الجائزة نظير بحث الدكتوراه الذي يدور حول تحضير أحدث نوع من خلايا الطاقة الشمسية (البيروفسكيت) من النوع الصديق للبيئة والتي لا تحتوي على أية عناصر ضاره للبيئة "Eco-Friendly Perovskite solar cells"، مشيرا إلى أن هذه التحسينات الناتجة من إضافة المواد الكيميائية أدت إلى زيادة كفاءة خلايا الطاقة الشمسية المحضرة، كما أنها أيضا زادت من ثبات كفاءتها خلال فترة طويلة، حيث استطاعت الخلايا الشمسية المحضرة من الحفاظ على 90% من كفاءتها لمدة تزيد على 350 ساعة متواصلة تحت ضوء الشمس المستمر، وتعد هذه النتائج من أعلى قيم الثباتية في خلايا الطاقة الشمسية (البيروفسكيت) الصديقة للبيئة.