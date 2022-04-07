المشدد 10 سنوات لمدير الإدارة الهندسية وكبير مهندسي التنظيم بالوحدة المحلية ببنها

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من مدير الإدارة الهندسية، وكبير مهندسي التنظيم ومهندس تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، كما قررت المحكمة عزلهما من وظيفتهما بتهمة تلقى رشوة من صاحب إحدى شركات المقاولات لاستخراج ترخيص له على قطعة أرض بمنطقة منشية النور ببنها مملوكة لإحدى الشركات الاستثمارية.

وكانت الرقابة الإدارية في القليوبية تلقت بلاغًا من صاحب إحدى الشركات يفيد قيام مهندسة بمجلس مدينة بنها بطلب رشوة مليون جنيه منه نظير استخراج ترخيص له على قطعة أرض بمنطقة منشية النور ببنها.

وعلى الفور تم إعداد التسجيلات اللازمة ومسايرة المهندسة للحصول على الرشوة، حيث تم الاتفاق من المبلغ والمهندسة على الحصول على مبلغ الرشوة على دفعتين، وأثناء ذلك تم ضبط المهندسة أثناء تلقيها نصف المبلغ 500 ألف جنيه، واعترفت باتفاقها على أن مبلغ الرشوة لها ولمدير الإدارة الهندسية ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية ببنها.

وتوجهت قوة أمنية وألقي القبض على المتهمين وهم "س ع ف" مدير الإدارة الهندسية و"ع ع ا" ومدير إدارة التنظيم و"س ا ج" مهندسة التنظيم وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم وإحالتهم للمحكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.