روسيا تعلن تدمير المزيد من مرافق البنى التحتية العسكرية الأوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت خلال الليلة الماضية بصواريخ عالية الدقة أربعة مستودعات لتخزين الوقود والزيوت ومواد التشحيم في شرق وجنوب أوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، في موجز عقده صباح اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية واصلت خلال الليلة الماضية توجيه ضربات إلى مرافق البنى التحتية العسكرية الأوكرانية.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عنه القول: "بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو والبحر تم خلال الليلة الماضية تدمير أربع قواعد لتخزين الزيوت ومواد التشحيم في محيط مدن ميكولايف وزابوروجيه وخاركوف وتشوجويف استخدمت لإمداد مجموعات القوات الأوكرانية بالوقود".