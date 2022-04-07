مسؤول إيراني: نمو ملحوظ في التجارة غير النفطية رغم العقوبات

أعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الإيرانية أن التجارة غير النفطية للبلاد سجلت نموا ملحوظا في آذار/مارس الماضي، هو الأعلى منذ سنوات، رغم العقوبات المفروضة على البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن روح الله لطيفي القول إن شهر آذار/مارس شهد تصدير عشرة ملايين و117 ألف طن من البضائع الإيرانية، بقيمة 5 مليارات و 102 مليون دولار ما يعني زيادة في القيمة بنسبة 37% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ولفت إلى عبور أكثر من مليون و 171 ألف طن من البضائع الأجنبية عبر الأراضي الإيرانية في آذار/مارس، بارتفاع بنسبة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.