السلطات العمانية تدعو إلى التقيد بتدابير كورونا خلال رمضان وتحذر المخالفين

دعت السلطات العمانية المواطنين والمقيمين إلى التقيد بقرارات اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في البلاد، بشأن الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت الشرطة العمانية أنها ستعمل بالتعاون مع الجهات المختصة المكلفة بمتابعة المخالفين وإيقاف كل من يخالف القرارات الصادرة في هذا الشأن وإصدار المخالفات "وفق لائحة المخالفات المنصوص عليها سابقا"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العمانية.

ودعت الشرطة إلى الالتزام بقرارات اللجنة العُليا للمحافظة على صحة الجميع، وتجنبا لأي مخالفة قد تفضي إلى إغلاق المساجد والجوامع غير الملتزمة.

وكانت اللجنة العُليا أصدرت يوم الثلاثاء الماضي قرارات تضمنت اقتصار الحضور لصلاة الجماعة بما فيها صلاة التراويح على المتلقين للقاح المضاد لمرض "كوفيد-19"، ومنع دخول غير المحصنين، بمن فيهم الأطفال دون سن الثانية عشرة.

كما قررت استمرار حظر إقامة موائد الإفطار الجماعي الخيري "إفطار صائم" في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن العامة واستمرار العمل بالإجراءات الوقائية، كارتداء كمامات الوجه، والتباعد الجسدي في الأماكن المغلقة، بما فيها الجوامع والمساجد.