رئيس الحكومة الجزائرية يؤكد أهمية مواصلة تكييف البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل

أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، أهمية مواصلة تكييف البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل، والفرص الجديدة في مجال الصناعة والسياحة، وكذلك المهن المرتبطة بقطاع الإسكان.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده رئيس الحكومة الجزائرية مع أعضاء حكومته، مساء اليوم الأربعاء، لبحث حصيلة الجهود في مجال قطاع التدريب والتعليم المهني خلال الثلث الأخير من عام ٢٠٢١ المنصرم، وكذلك بحث آفاق القدرات التدريبية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان، أن الاجتماع تناول الجهود الرامية إلى تحسين الأداء النوعي لمنظومة التدريب المهني من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، والتكييف المستمر لخريطة التدريب، وفقا لاحتياجات الاقتصاد ومختلف الأنشطة الخاصة به.

وأضافت الحكومة أنه تم تطويع عملية التدريب لتلائم التخصصات الجديدة في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد الجزائري.