القابضة للصناعات الغذائية: واقعة مضارب دمياط وبلقاس قيد التحقيق

أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، رداً على ما تداول على المواقع الإخبارية بشأن واقعة مضارب دمياط وبلقاس، أنها قيد التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.

وأوضحت الشركة أنه بعد البحث مع العضو المنتدب للشركة، تبين أن الواقعة تعود لثمانية أيام بعد أن قام بعض العاملين غير المثبتين بشركة المضارب بحجز مجلس الإدارة ومنعهم من الخروج بعد اجتماع مجلس الإدارة الذي كان يناقش مطالبهم.

وذكرت الشركة القابضة، في بيان لها، أن مجلس الإدارة فوجئ بعد الانتهاء من المجلس بتجمعهم أمام غرفة الاجتماع ومنعهم أعضاء المجلس من الخروج بصورة غير لائقة.

وأوضحت أن العاملين الذين تجمعوا أمام غرفة اجتماع الإدارة معظمهم من غير المثبتين بالشركة وتصرف لهم الشركة مرتبات تتناسب مع أعمالهم.

وتهيب الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالانتظار حتى نهاية التحقيقات، مؤكدة أنها لن تتهاون في الأمر ولن تتهاون أيضا مع كل من يتجاوز في مهام وواجبات الوظيفة، وأن المطالب ترفع بالطرق الرسمية وليست بالضغط على المسؤولين بالتجمع أمام المكاتب.