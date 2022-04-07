تحرير 250 محضر مخالفات مرافق خلال شهر في سوهاج

حررت شرطة المرافق، بالتعاون مع الوحدات المحلية في سوهاج، 250 محضر مخالفات مرافق خلال شهر، وضبطت 4558 من المضبوطات المتنوعة.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة لرفع الإشغالات، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، وتيسير الحركة المرورية، والحفاظ على الشكل الحضاري وعودة الانضباط للشارع.

ومن جانبه، أوضح العميد شادي عبد اللطيف، رئيس قسم شرطة المرافق بسوهاج، أن المحاضر تنوعت ما بين 163 محضر إشغال الطريق العام، و43 محضر عدم حمل شهادة صحية، و44 محضر بائع متجول بدون ترخيص، و236 إزالة فرش فاكهة وتندات مخالفة، وضبط 11 منشأة بدون ترخيص، بالإضافة إلى عدد من المضبوطات المتنوعة.