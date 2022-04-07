أمين التعاون الخليجي: المشاورات اليمنية هدفت إلى بلورة خارطة طريق واضحة المعالم

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الخميس، اختتام المشاورات اليمنية اليمنية، مؤكدا أن المشاورات هدفت لبلورة خارطة طريق واضحة المعالم لإعادة صياغة المشهد اليمني، استنادا إلى حالة من التوافق و الاصطفاف الوطني بين كافة المكونات اليمنية.

وقال الحجرف خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء المشاورات، إن نجاح المشاورات اليمنية، يمثل نقطة تحول مهمة في الطريق إلي السلام الشامل، لنقل اليمن من حالة الحرب إلي افق السلام والتنمية.

وأكد أنه إذا ما واصل اليمنيون بنفس العزيمة التي ظهرت أثناء المشاورات والتي اتسمت بالمشاركة الواسعة من قبل ممثلي المكونات اليمنية سواء ممثلة القوى والأحزاب السياسية اليمنية، فإن الغد مشرق آت لا محالة .