معهد روبرت كوخ: ألمانيا تجاوزت ذروة موجة كورونا الحالية

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات ،تجاوز ألمانيا لذروة موجة كورونا الحالية.

وكتب المعهد في تقريره الأسبوعي مساء اليوم الخميس، استنادا بالدرجة الأولى إلى بيانات من الأسبوع الماضي: "تم تجاوز ذروة الموجة الحالية الآن على نحو واضح".

وكان المعهد وصف في تقريره السابق الوصول إلى ذروة الموجة أو ربما تجاوزها بأنه أمر محتمل فقط.

وبرر المعهد التقييم الحالي بعوامل من بينها انخفاض معدل الإصابة الأسبوعي على مستوى ألمانيا بنسبة 19% مقارنة بالأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تراجع أعداد الإصابات في كل الشرائح العمرية وفي كل الولايات تقريبا.

وفي الوقت نفسه، تحدث خبراء الصحة بوجه عام عن ارتفاع شديد في ضغط العدوى، مشيرين إلى تسجيل أكثر من مليون حالة في غضون أسبوع.

ودعا المعهد مجددا على تويتر إلى الالتزام بالسلوك المسؤول، وقال إن هذا السلوك سيتوقف عليه تطور الوضع في الأسابيع التالية.