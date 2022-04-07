 ومن غيره يستحقها؟ بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في قمة الريال وتشيلسي - بوابة الشروق
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ومن غيره يستحقها؟ بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في قمة الريال وتشيلسي

شريف أبوحمد
نشر في: الخميس 7 أبريل 2022 - 12:25 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أبريل 2022 - 12:27 ص

فاز كريم بنزيما نجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في مواجهة فريقه ضد تشيلسي بعدما وقع على هاتريك استثنائي أمام البلوز مساء اليوم الخميس.

وسجل بنزيما هاتريك قاد به الريال للفوز على تشيلسي في ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا.

وأصبح بنزيما لديه 43 هدفا في هذا الموسم وهو أعلى سجل تهديفي له في موسم واحد بتاريخه الكروي.

ويتصدر بنزيما ترتيب الهدافين للريال بدوري أبطال أوروبا، وسجل الهاتريك الثاني له مع الملكي بالبطولة هذا الموسم بعدما سجل الأول ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويلتقي ريال مدريد بعد نحو أسبوع في لقاء الإياب مع تشيلسي على ملعب الملكي.


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