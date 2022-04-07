اليونان تسعى للتخلص من قيود برنامج ما بعد حزمة الإنقاذ الأوروبي أغسطس المقبل

تسعى اليونان إلى الخروج من نظامها الصارم لمراقبة ما بعد حزمة الإنقاذ المفروض من قبل مجموعة اليورو بحلول أغسطس المقبل، وهي خطوة رمزية إلى حد كبير من شأنها أن تمثل النهاية الرسمية للأزمة المستمرة منذ عقد والتي اجتاحت البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ونقلت بلومبرج عن مسؤولين مطلعين القول إنه مع سعي البلاد إلى استعادة الاستثمارات في سنداتها، فإن هناك إجماع بين الدولة الأكثر مديونية في المنطقة ودائنيها الأوروبيين على إنهاء هذا البرنامج بحلول نهاية الصيف.

وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لسرية المناقشات الخاصة بالموضوع، إنه من المتوقع اتخاذ القرارات النهائية في يونيو المقبل.