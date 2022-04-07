الجامعة الروسية تحتفل بتخريج 3 دفعات من كليتي الصيدلة والهندسة

شريف فخري: الجامعة تحرص على جودة الخدمة التعليمية.. وأمين عام الجامعة: طرح برامج تعليمية مميزة ومتطورة للطلاب



احتفلت الجامعة الروسية، بتخريج 3 دفعات من كليتي الصيدلة والهندسة، بحضور الدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، الدكتور محمد الغمري الشوادفي، مستشار وزير التعليم العالي، الدكتور ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وعمداء كليات الجامعة.



وأكد الدكتور شريف فخري، رئيس الجامعة، حرص الجامعة على جودة الخدمة التعليمية المقدمة في كليتي الصيدلة والهندسة، مضيفًا أن خريجين الجامعة إلى الحياة العملية قادرون على مواجهة التحديات.



وطالب الدكتور خالد توفيق، عميد كلية الأسنان بالجامعة، الخريجين بالإخلاص والتفاني في العمل ومواصلة البحث والتعلم بشكل مستمر؛ لمواكبة كل جديد في مجال مهنتهم، والتواصل مع جامعتهم الأم لمعرفة آخر ما توصل له العلم في مجالاتهم ليكون متميزون بشكل دائم في حياتهم العملية.



فيما أضاف الدكتور محمد إيهاب فتوح، عميد كلية الصيدلة، أنه يتابع خريجي الكلية بعد تخرجهم بشكل مستمر من خلال وحدة متابعة الخريجين في الكلية؛ لكي يعرف ما هي المناصب التي يتولونها في العديد من المنشآت والشركات المرموقة؛ نظرا لتميزهم وإعدادهم بشكل جيد داخل حرم الكلية.



ومن ناحيته، أوضح الدكتور علاء البطش، عميد كلية الهندسة أن الشهادات التي حصل عليها الخريجون اليوم هي من أهم الوثائق التي سيحصلون عليها على الإطلاق في حياتهم؛ لأنها ستفتح لهم أبواب النجاح في الحياة العملية سواء أكانت داخل مصر أو خارجها.



وقالت إكرام محمد عبدالحميد، أمين عام الجامعة، إن الخريجين الجدد الذين لم يجتهدوا في دراستهم وحسب، بل وأظهروا إصرارا وعزيمة على تحقيق طموحاتهم، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم في جائحة فيروس كورونا منذ أكثر من عامين وأثبتوا تفوقهم بالنجاح في درجة البكالوريوس.



وأوضحت أن إدارة الجامعة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الجودة في كل جوانب الحياة الأكاديمية والبحثية والإدارية والأنشطة الطلابية طوال العام في الكلية، وتقديم تجربة تعليمية مؤسسية ثرية تعتمد بشكل ناجح على التقنيات الحديثة، وطرح برامج تعليمية مميزة ومتطورة لأبنائها من الطلاب.