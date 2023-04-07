أبدى أحد المواطنين من حي الأسمرات، يدعى محمد، سعادته بمشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية وحياة كريمة ومشاريع التعليم والصرف الصحي وشبكات المياه.

ليعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تواجده في حفل إفطار الأسرة المصرية، بحي الأسمرات، مساء الخميس، قائلًا: «لازم نعرف كمصريين كان ضروري أوي يا محمد ومكنش في حل تاني ومكنش ينفع نسيب حالنا بعد 2011 زي ما هو».

وتابع أنه بعد أحداث 2011 زاد عدد السكان في مصر حوالي 11 مليون مواطن، وزاد عدد السيارات إلى ما يقرب من 2 ونصف مليون سيارة، وهو ما تطلب تحرك من الدولة ودفع معدلات نموها لتعويض النقص الموجود سابقًا في المرافق.

وذكر أن الدولة تسعى لتحسين حياة نحو 60 مليون مواطن في إطار مبادرة حياة كريمة، لافتًا إلى أن هناك حوالي 300 ألف وحدة سكنية في الإسكندرية ومناطق أخرى إذا تم تسعيرها في الوقت الحالي ستصل تكلفتها إلى 300 مليار جنيه.

وعقب: «احنا بنعمل ومش هنبطل نعمل وهنعمل أكتر وأكتر ونحسن على قد ما ربنا يقدرنا».

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول وجبة الإفطار مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.