تنظم دار أوبرا الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة حفلا فنيا علي لمجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، حيث تجسد المجموعة شكل الحضرات المصرية التى تجمع الإنشاد مع الابتهالات والذكر والمديح معتمدة علي قصائد تنتمى للتراث الصوفى.

وتقدم يا إله الكون، يامن خلقت الوري، مدد يا سيدة، وهب لي جوار المصطفي، ذكر"لا إله إلا الله"، حبيب الحبيب، نحن في ساحة الحسين، مرحبا بالهاشمية، إلي باب المريم، أرباب الهوى، جمال الوجود، إن جبرتم كسر قلبي، إلهي لا تخيبنا، صلاة الله تخشي إمام المرسلين.

يشار أن مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ علي التراث الروحانى من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ويضم ريبرتوارها مجموعة ضخمة من الاشعار والقصائد لكل من محي الدين بن عربي، الحلاج، ابن الفارض وغيرهم.