مصطفى كامل: أنغام نجمة مصر الأولى في الغناء

اختار المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، الفنان دياب، في حال ترشحه لمنصب النقيب بعد عشر سنوات.

جاء ذلك في مفاضلة بين كلًا من رامي صبري ومحمود الليثي ومحمد دياب، خلال استضافته ببرنامج «حبر سري»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، معلقًا: «كلهم ناس جميلة لكن دياب ابن بلد ويشبهني»- على حد قوله.

وبسؤاله عن الفنانة التي تستحق لقب نجمة مصر الأولى بالغناء، وتم وضع صورة لكلًا من الفنانة أنغام وشيرين عبد الوهاب، عقب: «انت بتتكلمي عن اتنين يشرفوا أي بلد هما موجودين فيها».

واختار نقيب الموسيقيين المطربة أنغام، وذلك نظرًا لتواجدها على الساحة الفنية بشكل أكبر، وأكثر تركيزًا وانضباطًا في عملها- على حد قوله.

وعن مشروعاته الفنية القادمة، أعلن عن بدء التحضير لفيلم جديد من قصته، ومن إنتاج بلال صبري، والسيناريست محمد سمير مبروك وإخراج مازن الجبلي.