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أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة، جولة ميدانية بعدد من المناطق بمدينة مرسي مطروح، يرافقه عمرو عبد المجيد رئيس المدينة، ووكلاء الوزارات ورؤساء ومديري القطاعات والأجهزة التنفيذية المعنية.

وشملت جولة المحافظ التفقدية أعمال رفع كفاءة شارع العمدة فرج بالكيلو 3، ومدخل المدينة، موجها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة ردم أعمال مد الشبكة عبر الطريق، وإعادة الشيء لأصله لتيسير حركة المرور.

كما وجه المحافظ، بتكثيف أعمال النظافة حول السوق بمدخل المدينة، ورفع كفاءة دورات المياه داخل السوق، مشددًا على التزام الباعة داخل السوق ومنع أي عشوائيات.

فيما وجه محافظ مطروح، بدراسة عمل دورات مياه عمومية بمشروع موقف أتوبيسات النقل الجماعي.

كما حرص محافظ مطروح، على الاستماع لمطالب وشكاوى عدد من المواطنين خلال الجولة التفقدية، موجها للجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والعرض عليه.