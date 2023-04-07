وزير الأوقاف: يجب علينا الإسراع في أداء حق المال خلال رمضان

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إنه يجدر بنا الإسراع بأداء حق المال في رمضان، سواء ما كان منها واجبا أم مندوبا، مشيرا إلى أن حق المال قسمان، الأول الواجب المتمثل في الزكاة والكفارات، والثاني يتمثل في الصدقات وسائر وجوه البر الأخرى.

وأضاف، في بيان اليوم، أن رمضان نفحة من نفحات الله لخلقه، فحري بالأغنياء أن يخرجوا زكاة أموالهم في رمضان بغية التعرض لمضاعفة الثواب في هذا الشهر العظيم، أضف إلى ذلك زكاة الفطر التي هي طهرة للصائم، وطعمة للمساكين.

ونوه بأنه من فطر صائمًا فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، فلا شك أن العناية بالفقير والمحتاج تعد من فقه الأولويات، وقد دعانا نبينا (صلى الله عليه وسلم) إلى كفاية الفقراء وقضاء حوائجهم.