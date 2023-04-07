صالون ثقافي بالمنيا احتفالا بذكرى العاشر من رمضان

صرحت الدكتورة رانيا عليوة مدير عام ثقافة المنيا، بأن الهيئة العامة لقصور الثقافة، تواصل العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بإقليم وسط الصعيد الثقافى، فى إطار تعاون الفرع مع الأوقاف، حيث نظم قصر ثقافة المنيا صالونا ثقافيا احتفالا بذكرى العاشر من رمضان.



وحاضر في الندوة الشيخ مؤمن طه، وتحدث عن العاشر من رمضان وما يمثله من ذكريات للنصر كمثال معركة حرب أكتوبر المجيدة ونصرنا المبين، و"حرب أكتوبر 1973" العاشر من رمضان، وهى الحرب التى انتصر فيها الجيش المصرى على العدو الإسرائيلى، واستعاد أرض سيناء، بعد احتلالها لمدة 6 سنوات، حيث وحقق الجيش المصرى، الانتصار على العدو الإسرائيلى، واستطاع استعادة الأرض وتحقيق الانتصار العظيم.



وعلى هامش اللقاء، أقيمت أمسية أدبية أدارها الشاعر مختار عبدالفتاح، الذى ألقى عدة قصائد عن شهر رمضان المبارك، وتبارى الحضور فى تقديم إبداعاتهم منهم الشاعر طارق العيسوى، الشاعر مختار أيمن، الشاعر عثمان عبد الرحمن، أستاذ ناصر جمال الدين، وبحضور دكتورة أمل عليوة مدير عام مكتبة مصر العامة، فاطمة الزهراء مدير إدارة الأمومة والطفولة، أيمن مكرم أمين لجنة الصحة وحقوق الانسان، الشيخ أحمد شعراوى إمام مسجد صلاح الدين، منى خالد بالشباب والرياضة، شبابنا الواعد، مصطفى محمود بالبنك الزراعى، حسن فرغلى بالتربية والتعليم، حسناء حسن، خالد عبد العزيز، جمال عبد المعز، ومحبي الأدب والشعر، والإعلام.