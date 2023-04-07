أردوغان يلتقى وزير الخارجية الروسي في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالعاصمة التركية أنقرة.

وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي في أنقرة، بعيدا عن وسائل الإعلام، بحضور وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

وكان أوغلو ناقش اليوم الجمعة، الوضع في أوكرانيا مع لافروف.

وقال أوغلو، في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع وزير الخارجية الروسي: "أجرينا محادثات ثنائية، ثم التقت الوفود، بالطبع كان موضوع أوكرانيا أحد الموضوعات التي نوقشت في اجتماعاتنا، كما ناقشنا عددا من المشكلات الإقليمية".

وناقش الوزيران أيضا تنفيذ صفقة الحبوب، وضرورة إزالة العوائق أمام توريد الأسمدة من روسيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي، بعد محادثات تشاووش أوغلو، إن روسيا ربما لا تمدد اتفاق الحبوب في البحر الأسود، ما لم يتم استئناف صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

يأتي التحذير بعد 3 أسابيع من تمديد مبادرة "الحبوب في البحر الأسود"، لمدة شهرين على الأقل.

وبدأ لافروف أمس الخميس زيارة رسمية إلى تركيا تستمر يومين، يبحث خلالها عددا من الملفات الإقليمية والدولية.