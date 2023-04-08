رئيس وزراء ماليزيا: لدي أدلة على استغلال مهاتير محمد لمنصبه

أعلن رئيس الوزراء الماليزي داتوك سيري أنور إبراهيم، اليوم الجمعة، إنه سيقدم الدليل على استغلال رئيس الوزراء السابق الدكتور مهاتير محمد لمنصبه للاستفادة لنفسه وعائلته عندما كان على رأس السلطة.



ونقلت صحيفة نيوستريتس تايمز الماليزية عن أنور قوله في حوار مع أعضاء مجلس تمثيل الطلاب بجامعة مارا للتكنولوجيا في حرمها الرئيسي اليوم الجمعة: "لا أريد قتالا.. لقد طلب إثباتا، ولهذا سأوافيه بالدليل... لا توجد أي مشكلة".



وجاءت تصريحات رئيس الوزراء ردا على سؤال من أحد زعماء الطلبة، وكان الدكتور مهاتير قد أمهل أنور مؤخرا سبعة أيام للتراجع عن بيان، اتهمه فيه باستغلال منصبه لتحقيق منافع شخصية لنفسه وعائلته خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء.



وكان مهاتير، وهو رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ البلاد، قد وصف بيان أنور خلال المؤتمر الخاص لحزب عدالة الشعب الذي ينتمي إليه في 18 مارس بأنه تشهيري.



وخلال المؤتمر الخاص أشار أنور إلى شخص ما تولى السلطة في الماضي لمدة 22 عاما ثم 22 شهرا إضافية"، على أنه استغل منصبه لإثراء نفسه وعائلته.