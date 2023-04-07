وزير النقل: ميناء السخنة سيساهم في زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت

قام وزير النقل، كامل الوزير، بزيارة ميناء السخنة مساء يوم الخميس؛ لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ مشروع استكمال تطوير الميناء.

استعرض الوزير مع مدير وقيادات الميناء نسب تنفيذ الأعمال، حيث بلغت أعمال تنفيذ الحفر الجاف 86%، كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 60% والأرصفة 76% وحواجز أمواج الميناء 88% والطرق الداخلية 49%.

واستعرض وزير النقل، بحسب بيان الوزارة اليوم الجمعة، مخطط استخدامات الأرصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة، منها رصيف الحاويات بطول 5260 مترا وساحات تداول (٣,٢٧٤,٥٢٤) مترا مربعا، ورصيف البضائع العامة بطول 6877 مترا وساحات تداول بمساحة (٣,٢٦٤,٠٥٥) مترا مربعا، ورصيف دحرجة السيارات بطول 1285 مترا وساحات تداول بمساحة (٤٧٧,٠٩١) مترا مربعا.

بالإضافة إلى رصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول (1400) متر وساحات تداول بمساحة (632.183) مترا مربعا، ورصيف الفحم بطول (730) مترا وساحات تداول بمساحة (458.010) أمتار مربعة، ورصيف صب سائل بطول (1180) مترا وساحات تداول بمساحة (430.398) مترا مربعا، ورصيف متعدد الاستخدامات بطول (684) مترا وساحات تداول بمساحة (85,500) متر مربع، كما اطلع على مقترحات تكويد الأرصفة والساحات تبعا لما هو معمول به بالمعايير العالمية.

ووجه الوزير بتنفيذ كل الأعمال وفقا لمعايير الجودة العالمية، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، خاصة مع أهميته والذي تم وضع المخطط العام له؛ ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، وليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، ويساهم في زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية وخدمات النقل متعدد الوسائط.

وقال وزير النقل إن الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال تشغيل وإدارة المحطات، والتي لها خطوط ملاحية عالمية، لها اهتمام كبير بالمحطات الجديدة بالميناء والتي كان آخرها التوقيع مع تحالف هاتشيسون العالمية على عقدي مشروعي إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة؛ وإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، وذلك في إطار مشروع إنشاء محور (السخنة/ الدخيلة) اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط بالتعاون مع تحالف (هاتشسون- COSCO - CMA- MSC)، والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب المحور باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجيستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمي.

وفي ختام زيارته للميناء، تناول وزير النقل وجبة الإفطار مع العاملين والمهندسين العاملين بالمشروع.

جدير بالذكر أن أعمال تطوير ميناء السخنة تتضمن إنشاء 5 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 مترا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 8.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 6.3 كيلومتر مربع تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 17 كيلومترا متصلة بالقطار الكهربائي السريع (السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح)، بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17 كيلومترا، ورصف خرساني 6 حارات ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلا داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.