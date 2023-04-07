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استقبل مطار أبوسمبل الدولي أولى رحلات مصر للطيران رقم ms3919 القادمة من مطار مورسيا وعلى متنها ١٤٠ سائحا إسبانيا ضمن سلسلة رحلات خاصة تسيرها مصر للطيران من ١٦ مدينة إسبانية مباشرة إلى مطار أبوسمبل الدولي، وذلك بمعدل رحلة أسبوعيا يتم تشغيلها يوم الخميس بطراز بوينج B737-800 لنقل مايقرب من ٥٠٠٠ سائح إسباني إلى مدينة أبوسمبل.

وتضم هذه السلسلة تشغيل رحلات خاصة من كل من الباسيتي وزاراجوزا وبلد الوليد ولاكرونيا ومدريد وبرشلونة وغرناطة وإشبيليه وبالما دي مايوركا وأندلسية واليكانتي وبامبلونا واستورياس وألميريه وليون.

يذكر أن مصر للطيران تسير حاليا سلسلة رحلات خاصة أيضا من ٢٤ مدينة إسبانية مباشرة إلى مطارات القاهرة والأقصر وأسوان لنقل ٣٥ ألف سائح إسباني.