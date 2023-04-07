إيطاليا تعتزم اتخاذ إجراءات لمكافحة الجفاف وندرة المياه

تعتزم الحكومة الإيطالية مواجهة الجفاف وندرة المياه بإجراءات ملموسة، بحسب قرار تم تبنيه مساء أمس الخميس.



وتشمل خطط حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني تعيين مفوض بصلاحيات واسعة، فضلا عن تأسيس لجنة لمراقبة العملية.



وتهدف الإجراءات على المدى الطويل إلى زيادة حجم المخزونات التي يمكن استخدامها والتوسع في أحواض تخزين مياه الأمطار لأغراض الزراعة.



كما يمكن زيادة استخدام مياه الصرف المعالجة، وتتطلع الحكومة إلى التشجيع على التوسع في تحلية المياه.



وتهدف اللجنة إلى متابعة الإجراءات التي تعد عاجلة وضرورية لمواجهة أزمة المياه في إيطاليا.



وتضررت المناطق الشمالية من البلاد بصورة خاصة في الصيف الماضي جراء الجفاف الشديد، مما تسبب في أضرار على نطاق واسع في القطاع الزراعي، ضمن بين قطاعات أخرى.