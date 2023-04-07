سياسية ألمانية: أشعر بالتمييز ضدي كامرأة في مجال السياسة

انتقدت الزعيمة الإقليمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين، فرانتسيسكا جيفي، طريقة معاملة النساء في مجال السياسة.

وقالت جيفي في تصريحات لصحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة، إن النساء يُعامَلن بشكل أكثر قسوة ونقدا من الرجال، وأضافت: "عندما يجادل الرجال، يوصفون بأنهم أقوياء، ويكتسبون مكانة. في حالة النساء يتم وصف الأمر دائما بأنه شجار نسائي، وبأن الأمر على الأحرى شكليات".

وعندما سُئلت عن كيفية تعاملها مع الأمر، قالت جيفي: "أعلم هذا الوضع. وبصفتي امرأة، فأنا في كثير من الأحيان من الأقلية، فأحيانا أكون المرأة الوحيدة بين الرجال، ليس فقط في الصف الأول، بل أيضا في الصفوف الخلفية.. سلوك الشللية والطقوس الذكورية.. لا يمكن تغيير ذلك، ولكن عليك الإصرار على أهمية مكانتك.. وأنا أفعل ذلك أيضا، حتى لو كان ذلك يعني المزيد من النضال".

وذكرت جيفي أنها تشعر بالتمييز ضدها كامرأة أكثر من كونها منحدرة من شرق ألمانيا، وقالت: "قد يكون للأمر أيضا علاقة بأن لدي جذور سياسية في حي نويكولن".

ولدت جيفي في مدينة فرانكفورت المطلة على نهر الأودر بشرق ألمانيا عام 1978. وقالت جيفي: "التباين بين وسط المدينة والضواحي أكثر وضوحا اليوم من التباين بين شرق البلاد وغربها".