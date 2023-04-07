افتتح جاليرى «بيكاسو» بالزمالك الدورة الـ20 من معرض «نون وفنون» بمشاركة 45 فنانة تشيكيلية لمدارس فنية مختلفة تعكس قوة وعطاء المرأة المصرية، كما يضم المعرض 50 عملا فنيا متنوعا لفنانات معاصرات وفنانات من الرعيل الأول «رائدات» وحتى فنانات عصرنا الحالى.

وحرصت على حضور معرض «نون وفنون» الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانات التشكيليات والإعلاميين وشخصيات عامة.

وبمناسبة الدورة الـ20 من معرض «نون وفنون» والمقامة حتى 20 إبريل الجارى تمت المشاركة مع مستشفى بهية لسرطان الثدى وستخصص نسبة تصل إلى 20% من العائد المالى للمعرض لصالح مؤسسة بهية ولدعم المحاربات الباسلات، كنوع لتكريم المرأة والتى يتم تسليط الضوء عليها كل عام من خلال أعمال الفنانات المشاركات.

و«نون وفنون» هو معرض جماعى نسائى بضم فنانات من مختلف الأجيال بداية من رائدات الفن التشكيلى بجانب فنانات بازرات وصولا إلى فنانات صاعدات يخطون بخطوات مميزة وفى الآونة الأخيرة.

ويأتى المعرض فى إطار الدعم المستمر للفنانات وإيماننا بتحرير طاقتهم الإبداعية والعطائية على حد سواء، ويحتفل فى دورته الـ20 هذا العام بالسيدات اللاتى أثرن فى الحركة الفنية بقدر ما أثرن فى الحياة.

ويضم المعرض مجموعة من الأعمال المتميزة والمتنوعة بشكل غير مسبوق يظهر فيها الحس الأنثوى من حيث الألوان والموضوعات والتقنيات.

ومن الفنانات المشاركات بأعمالهن فى المعرض سلمى عبدالعزيز، سوزان سعد، فيروز سمير عبدالباقى، ناهد شاكر، نيفين جندى، هالة شافعى، وئام على، أمانى رمسيس، أمانى زهران، أمل باشا، إيمان أسامة، تريز أنطوان لويس، جيهان جاد، جيهان فايز، جيهان ماهر، حنان يوسف، دينا فاضل، راندا إسماعيل، دينا هانى، رانيا أبو العزم، سلمى العشرى.