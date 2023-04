هل تتحول ألعاب الفيديو الشائعة إلى أفلام؟

وفي حديثله قبل توزيع الفيلم قال: "في المستقبل، ستستمر الأفلام السينمائية والتلفزيونية في الاستفادة من قصص عالم ألعاب الفيديو، لأن سوق هذه الصناعة آخذة في النمو بشكل متزايد على ما يبدو.

وأدى بلاك مجموعة متنوعة من الأدوارل لها علاقة بعالم الألعاب، مثل ماين كرافت ودوم.

من الناحية التاريخية، تكييف شخصيات ألعاب الفيديو لتتناسب مع الأفلام السينمائية والتلفزيونية لم تلق إعجاب ورضا النقاد وعشاق الشخصيات الأصلية.

لكن بلاك يقول إن النجاح الأخير لمسلسل The Last of Us الذي انتجته شركة HBO أثبت أن قصص الألعاب يمكن أن تنجح على وسائل البث التقليدية أيضاً.

ويوضح: "أنا من أنصار عمليات التكيف وإنتاج إصدارات جديدة عندما يتم ذلك بشكل صحيح".

كان مسلسل "The Last of Us " رائعاً، والأحسن من كل ذلك هو مدى تطابقه مع القصة الأصلية.

المسلسل مقتبس أصلاً من اللعبة مع إدخال بضعة تعديلات فقط وسيفوز الفليم بجميع الجوائز.

"لقد استخدموا لعبة الفيديو كما هي، يبدو إنه مطابق للنسخة الأصلية تماماً".

"وتوجد بعض الألعاب الرائعة التي لم يتم استكشاف فرص تحويلها إلى فيلم تلفزيوني أو سينمائي، قد يكون هناك فيلم مأخوذ عن Red Dead Redemption لأنني أعتقد أنه يحتوي على قصة جيدة، حتى أفضل من مسلسل The Last of Us ".

من الواضح أن أجواء فيلم سوبر ماريو مختلفة تماماً عن العالم الذي شاهدناه في The Last of Us ، لكن على الارجح سيظل نجاحه في شباك التذاكر مشجعاً لأصحاب الأستديوهاتو للنظر في الألعاب الأخرى القابلة للتوليف والاقتباس.

من منظور نقدي، شهدنا بعض أنجح محاولات تحويل الألعاب إلى الشاشة الفضية مثل فيلم المحقق بيكاتشو وسونيك الموجه للجمهور الأصغر سناً في العائلة.

ويعتبر مسلسل The Last of Us الذي تمت الإشادة به عالمياً حالة نادرة في هذا المجال.