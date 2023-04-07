كاف يحدد موعد الإعلان عن مستضيفي أمم إفريقيا 2025 و 2027

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كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، موعد الإعلان عن الدولتين المستضيفين لبطولتي كأس الأمم الإفريقية 2025 و 2027.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق، سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 من دولة غينيا، بسبب عدم جاهزية البلد لاستضافة البطولة.

واتخاذ كاف قرار لفتح ملف استضافة كأس الأمم الأفريقية 2027، وذلك بعد تلقي طلبات العديد من الاتحادات الأعضاء وحكوماتهم لاستضافة مسابقة كأس الأمم الأفريقية.

وقال موتسيبي في تصريحات للموقع الرسمي لـ كاف: «سيعلن كاف عن الأمم الناجحة التي ستستضيف كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس الأمم الأفريقية 2027 في نفس الوقت قبل سبتمبر من هذا العام».