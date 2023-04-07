الزمالك يتعادل مع سبورتنج ويهدي صدارة دوري محترفي اليد للأهلي

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تعادل الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي سبورتنج السكندري بقيادة مديره الفني مروان رحب، مع نظيره الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني ماتيو جارالدا بنتيجة 27-27، في الجولة الرابعة من المرحلة الأخيرة لتحديد بطل دوري المحترفين للموسم الحالي 2022-2023.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبناء الزمالك للنقطة رقم 25.5 يحتلون بهم وصافة الترتيب العام بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر، فيما أصبح رصيد سبورتنج 16.5 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.

ومن المقرر، أن يصطدم الزمالك في الجولة المقبلة مع الغريم التقليدي الأهلي، فيما يلتقي سبورتنج مع جاره سموحة مساء غدًا الجمعة.

الجدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.