الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 مقدسيا عند أبواب الأقصى بعد قيود وتشديدات في الجمعة الثالثة من رمضان

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 15 مقدسيا، بينهم 3 أطفال، عند أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 شبان من باب السلسلة، و3 أطفال من باب الأسباط، و6 آخرين من البلدة القديمة، أثناء خروجهم من المسجد الأقصى، عقب أداء الصلاة.

وكانت قوات الاحتلال فرضت قيودا أمنية وتعزيزات عسكرية في محيط المسجد الأقصى، ما أدى إلى انخفاض عدد المُصلين الوافدين إلى المسجد المبارك في الجمعة الثالثة من شهر رمضان إلى 130 ألفا، مقارنة بـ 250 ألفا في الجمعة الثانية من رمضان. وتزامنت القيود مع اليوم الثاني من عيد "الفصح" اليهودي، الذي يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.