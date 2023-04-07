يستمر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، فى إقامة ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد، ويتضمن برنامج اليوم الجمعة العديد من الفعاليات منها عرض "أبو الفصاد" لعرائس خيال الظل نتاج ورشة تعليم خيال الظل لصون التراث تدريب الفنان أيمن حمدون.

وعلى المسرح الصغير يقام صالون "المبدع الصغير" ولقاء مع المبدعين الصغار كارمن محمد الفائزة بجائزة الدولة للمبدع الصغير الفئة العمرية الثانية في دورتها الثانية في مجال القصة، والمبدع الصغير ياسين السيد الفائز بجائزة الدولة للمبدع الصغير الفئة العمرية الأولى في دورتها الثانية في مجال المسرح، بحضور كل من الدكتورة شهيرة خليل رئيس تحرير مجلة سمير، والكاتب منتصر ثابت، ويدير اللقاء الباحث حسن الحلوجي، يليه عرض مسرحية "الأراجوز الكسلان" تأليف السيد فهيم، إخراج أحمد إسماعيل عبد الباقي.

وعلى المسرح الروماني يقام صالون "في محبة الوطن" تحت عنوان "التعاون فضيلة ووسيلة للنجاح الفردي والاجتماعي" بحضور الشيخ السعيد مسعد السعيد بالتعاون مع وزارة الأوقاف، والكاتب محمد ناصف رئيس المركز، يدير اللقاء السيناريست وليد كمال.

يليه عروض فريق "بنكمل بعض" من ذوي الهمم تدريب الفنانة منال منيب، يعقبه عرض فرقة الغورية للموسيقى العربية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويختتم اليوم بعرض السيرك، وعرض مسرحية "علي بابا والأربعين حرامي" للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.