استعرض الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ فضل بعض الأحاديث والأذكار النبوية؛ التي تجلب للإنسان خيرا وثوابا عظيما، رغم أن قراءتها لا يستغرق الدقيقة.

وقال خلال تقديم حلقة اليوم من برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، من يقول: «اللهم أجرني من النار 7 مرات حين يمسي؛ كتب له جوار -حماية-من النار؛ حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح؛ كانت له إجارة من النار».

وأضاف أنه من قال هذه الصيغة المأثورة من الدعاء عند فراغ المؤذن من الأذان وانتهائه منه: «للهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد؛ حلت له شفاعة النبي -عليه السلام- يوم القيامة، مؤكدا أن كل آذان؛ هو فرصة لشفاعة النبي.

وتابع أنه من يقول حديث النبي: «أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له، وإن كان فرَّ من الزحف »؛ موضحا أن: « فرَّ من الزحف»؛ تعبيرا عن ذنب من كبائر الذنوب.

وواصل حديثه من قال: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدَّين، وغلبة الرِّجال صباحا ومساء؛ تذهب عنه الهم وتقضي الدين».

وأوضح أن صيغة: «سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته»؛ من أعظم الأذكار وأكثرها أجرا كما ثبت عن الرسول -عليه السلام-.

وتابع: «انظر هذه الدقيقة العظيمة؛ ماذا جلبت لك من ثواب وحظ عظيم، في حين أن كم هائل من الدقائق التي تمر في حياتنا؛ لا نخرج أو نستفاد منها بشيء».