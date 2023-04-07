الشيخ السديس يدشن أجهزة رقمية لطباعة أساور للزائر الصغير بالمسجد الحرام

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الخميس، أجهزة رقمية لطباعة أساور معصم اليد للزائر الصغير، التي تقدمها الرئاسة ضمن برنامج "أطفالكم معنا بأمان"، بحضور عدد من قيادات الرئاسة ومسئوليها.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تقوم الأجهزة بطباعة أساور معصم اليد للزائر الصغير؛ لتفادي ضياعهم في أثناء الازدحام وسهولة الوصول إليهم، إذْ تحمل الأسورة اسم الطفل ورقم ولي أمره، وتوجد هذه الأجهزة في نقاط توزيع على المداخل الرئيسة مثل مدخل الملك عبدالعزيز، وتوسعة الملك فهد ومدخل باب السلام.

وأشاد السديس بهذه الخطوة التي تسهم في تأدية قاصدي المسجد الحرام مناسكَهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.