دوكانوفيتش يستقيل من قيادة حزب الجبل الأسود بعد خسارته في الانتخابات

بعد هزيمته الواضحة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قدم رئيس الجبل الأسود المنتهية ولايته ميلو دوكانوفيتش استقالته من منصبه كرئيس للحزب الديمقراطي الاشتراكي، اليوم الخميس.

وأعلن عن هذه الخطوة عقب اجتماع مع المجلس التنفيذي للحزب في العاصمة، بودجوريتسا.

واختار المجلس زعيم الكتلة البرلمانية للحزب دانييل زيفكوفيتش كزعيم مؤقت للحزب.

ووفقا لتقارير إعلامية، قال دوكانوفيتش: "نحن نحاول التعامل كحزب سياسي ناضج".

وقال إنه قرر التنحي للتخفيف من العبء الذي يتحمله الحزب الديمقراطي الاشتركي بعد هزيمته في الانتخابات.

وأضاف انه سيظل عضوا في الحزب وسيستمر في العمل نحو تحقيق أهدافه وقيمه.

وخسر دوكانوفيتش، المرشح الموالي للغرب، في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي، لصالح الخبير الاقتصادي ياكوف ميلاتوفيتش، الذي يدعمه معسكر موالٍ للصرب.

وحصل ميلاتوفيتش على 59% من الأصوات، متفوقا على دوكانوفيتش الذي فاز بـ 41% من الأصوات، حسبما قالت اللجنة الحكومية للانتخابات اليوم الخميس، مؤكدة النتائج التي جمعها باحثون في شؤون الانتخابات مساء الأحد الماضي.

وشكل دوكانوفيتش سياسة الجبل الأسود لنحو ثلاثة عقود، وقادها نحو الاستقلال من صربيا في عام 2006، وإلى عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في عام 2017.

غير أن منتقدين يتهمونه بالفساد، والاحتيال الانتخابي، وصلات له بالجريمة المنظمة.

كان حزبه قد خسر بالفعل الانتخابات البرلمانية التي جرت في أغسطس عام 2020، ويجلس في صفوف المعارضة منذ ذلك الحين.