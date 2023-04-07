 كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا لليوم الرابع - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا لليوم الرابع


نشر في: الجمعة 7 أبريل 2023 - 9:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 7 أبريل 2023 - 9:56 ص

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أعلى من 10 آلاف إصابة لليوم الرابع على التوالي .

وسجلت كوريا الجنوبية 10 آلاف و 735 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 17 إصابة وافدة من الخارج، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات إلى 30 مليونا و 894 ألفا و559 حالة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، نقلا عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و318 وفاة.

وبلغ عدد المرضى المصابين بأمراض خطيرة 130 مريضا، مقارنة بـ 136 في اليوم السابق.


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