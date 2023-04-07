أصدرت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، قرارا بتعيين الدكتور محمد ناجي، مديرا لمستشفى كفر شكر التخصصي، وذلك عقب إقالة المدير السابق جراء واقعة اتهام مواطن للمستشفى بالتسبب في فقد جنينه ورفض ولادة زوجته بسبب 1600 جنيه لدخولها المستشفى، ما جعلها تضع جنينها أمام حجرة الاستقبال الأمر الذي تسبب في وفاته نظرًا لقطع الحبل السري الخاص به.

وكانت تفقدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مستشفى كفر شكر التخصصي لمتابعة نظام عمل المستشفى وطاقم الأطباء والتمريض والإداريين، وذلك بعد الأحداث التي شهدها المستشفى في ولادة سيدة على باب قسم استقبال المستشفى، ما تسبب في وفاة الجنين ووضعه جثة هامدة على الأرض وادعاء أهل الحالة أن المستشفى رفض دخول السيدة إلا بعد سداد مبلغ 1600 جنيه ثمن عملية الولادة طبقا للائحة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهو ما لم يتوافر مع السيدة، فيما حدثت مناوشات ومشاحنات، وأسفرت عن ولادة الجنين ووضعه على الأرض جثة هامدة.

وقررت رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إقالة مدير المستشفى وإحداث تغييرات جذرية في الإدارة، وتشكيل لجنة لرصد وفحص السلبيات ومعالجتها لخدمة وراحة المرضى، وتوفير الكوادر البشرية الطبية لتقديم خدمة طبية عالية المستوى.

كما تم فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة المسئولين والأطباء المقصرين في حق السيدة المقيمة بمدينة شبين القناطر، والتي حضرت إلى مستشفى كفر شكر لكونه المنوط به استقبال حالات الطوارئ والحوادث من مستشفيات جامعة بنها يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وشددت رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، على ضرورة حسن استقبال ومعاملة المرضى، وتقديم كل الخدمات الطبية والصحية اللازمة لإنقاذ حياة أي مريض، وبذل كل الجهود من أجل الاستغلال الأمثل لمقومات المستشفى التي تم تجديدها وتطويرها حديثًا ودعمها بالأجهزة الطبية الحديثة للكشف، وعلاج المرضى على مستوى المركز والمدينة واستقبال حالات حوادث وطوارئ طريق بنها المنصورة.

كما تم فتح أقسام متخصصة لعلاج حالات القلب وجراحة الأطفال، والأورام داخل المستشفى، والعمل على خدمة جميع المرضى وبأحدث الإمكانيات تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

واختتمت رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، جولاتها داخل المستشفى بالتنسيق بين المستشفى وعيادات التأمين الصحي بالطريق السريع بمدينة كفر شكر؛ لاعتماد موافقات علاج مرضى التأمين الصحي داخل المستشفى؛ للقضاء على المعاناة والتردد على أكثر من مكان للحصول على الخدمة التي سيتم توفيرها وتقديمها بمكان واحد لراحة المرضى.