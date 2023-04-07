نبيل نعوم يكتب: الباب الوهمى

هناك الكثير من الأبواب المغلقة أمامنا، ونظن أنه من المستحيل فتحها، وأننا عاجزون عن اختراقها أو عبورها، ولكن أجدادنا قدماء المصريين بعمق فلسفتهم وفهمهم لأمور الدنيا، ولدورة الحياة والموت، تركوا لنا العديد من الأمثلة والرموز لتجاوز جهلنا إن زاغ بصرنا ولمت بنا المصائب، كى نتذكر دائما إمكانية عبور ذلك الباب الوهمى، وبلوغ المستحيل. الباب الوهمى أو باب الروح، الباب الموصد المبنى بالحجر والمنقوش بالرسوم والكتابات والرموز والإشارات حيث كانت الروح «الكا» تعود إلى مقبرة المتوفى لتتحد مع المومياء ليتمكن من ممارسة حياته اليومية من جديد وأن يستمتع بكل ملذات الدنيا. يعتقد الكثير أن الرمز كان يعنى حرفيا عودة الميت إلى الحياة، وإن كان ذلك بالطبع جزءا من التراث الدينى فى تلك الحقبات من تاريخ مصر القديم، ولكنه فى اعتقادى هو رمز أيضا على قدرة اختراق الأبواب الموصدة، أو التى نتوهم أنها موصدة. وفى تتابع العصور على مصر بالعديد من الحضارات والغزوات طمعا فى ثرائها الفكرى والمادى. نجد أن العديد من الوافدين عليها قد جاءوا بأبوابهم وبواباتهم لسجن روح هذا الشعب، ولكن خبرته بإمكانية اختراق الأبواب الوهمية جعلت من الصعب سجن روحه.

وقد أُعتبر الباب الوهمى عنصرا معماريا هاما بمقابر الأفراد منذ الدولة القديمة، سواء كانت مصاطب أو مقابر صخرية، وكان يحظى باهتمام وعناية صاحب المقبرة أثناء فترة حياته. وضمت الطرز المعمارية والعناصر الزخرفية المنقوشة على الباب، الاسم والألقاب والنعوت، وصيغ وقوائم القرابين بما تحمل من أشهى المأكولات، والمناظر التى تمثل صاحب المقبرة وأفراد أسرته والمقربين والحرفيين الذين كانوا يمارسون مهنهم الأصلية، وأيضا الحاشية والخدم حسب المكانة الاجتماعية والمادية للمتوفى.

ولعل رمز الباب الحديد هو أحد أشد رموز الأبواب الموصدة، حيث تخصصت فى صنعه وتركيبه حاليا العديد من الشركات وخاصة للمنازل والشقق التى يخاف أصحابها على أنفسهم من السرقة أو الابتزاز. وبلغ حجم تجارة الأبواب الحديد حول العالم 15.7 مليار دولار فى عام 2021، وبالطبع الولايات المتحدة الأمريكية هى أكثر الدول المستهلكة لهذه الأبواب.

أما فى موسوعة تفسير الرؤى والأحلام لابن سيرين: «فالحلم بالباب الحديد الذى قد يظهر فى حلم العديد من الناس، فيختلف تفسيره تبعا للحالة الاجتماعية لهم. ورؤية الباب الحديد فى المنام فيبشر بزوال الهموم والأحزان، وسوف يعم الخير والأمان».

أى أن الروح ستعود ظافرة ومنتصرة على مخاوفها بعد الاستيقاظ من الحلم الذى هو نفسه نوع من الأبواب التى تفصلنا عن حالة يقظتنا أو وعينا الكامل.

وربما اسم باب الحديد كأحد الأبواب التى من الصعب المرور عبرها إلا أن أغلب المصريين وغير المصريين تمكنوا من عبوره، منذ أصبح اسم محطة القطار الرئيسية بالقاهرة وأيضا اسم الميدان الذى به المحطة، وقد تغير اسم الميدان إلى ميدان رمسيس فى عام 1956 بعد نقل مثال رمسيس من قرية ميت رهينة إليه.

ولمحطة باب الحديد للقطار فى مصر تاريخ ثرى، إذ يرجع تاريخ إنشاء المحطة إلى عام 1853، مع إنشاء أول خط سكة حديد فى مصر يربط بين القاهرة والإسكندرية.

أما سبب تسمية المحطة بمحطة باب الحديد، فيرجع ذلك إلى أن باب الحديد كان أحد أبواب سور قلعة صلاح الدين الأيوبى، وموقعه قبل هدمه كان عند مدخل شارع كلوت بك حاليا. وقد هُدم باب الحديد ومعظم سور صلاح الدين الأيوبى فى سنة 1847م بأمر والى مصر محمد على باشا.

وربما باب الحديد يبقى فى الذاكرة كاسم أحد أروع الأفلام المصرية للمخرج يوسف شاهين 1958، ويقوم شاهين أيضا فى الفيلم بدور قناوى بائع الجرائد الأسفل فى السلم الاقتصادى والاجتماعى وأيضا الموصوم بالعته وبحب هنومة (هند رستم) الفتاة الجميلة بائعة المثلجات والمليئة بالحياة، ولكن عندما يعلم بأنها ستتزوج من أبى سريع (فريد شوقي) حمال الحقائب يقرر قتلها. وهناك أيضا عم مدبولى (حسن البارودى) متعهد الصحف، والشاهد على كل الأحداث وبكلماته وحكمته ووعيه وقدرته على قراءة البشر من خبرة سنوات عمره الطويلة، يستطيع أن يوقف جريمة قتل هنومة والتمكن من السيطرة على قناوى. والفيلم يتعرض لمشكلة تكوين النقابات ولحياة المهمشين على مختلف وضعهم فى واقعية تقرب لواقعية السينما الإيطالية فى الستينيات، ويدخل بالسينما المصرية إلى مجال أوسع عالميا.

ويقول الكاتب والسيناريست المعروف عبدالحى أديب كاتب سيناريو فيلم باب الحديد: «آخر ما كنت أتوقع أن يفشل فيلمى «باب الحديد» تجاريا هذا الفشل الذريع فى ذلك الوقت. وتبادلت مع يوسف شاهين مسئولية الفشل دون أن أجد تفسيرا منطقيا لما حدث وعندما عرض التليفزيون الفيلم، بعد سنوات نجح نجاحا عظيما. وبخبرة السنين أدركت أننى فى ذلك الوقت كسرت القاعدة التقليدية للسينما المصرية الملتزمة بأكلشيهات الفتاة المسكينة والكباريه والباشا والصعلوك، والنتيجة كانت تحطيم جمهور الصالة فى دار العرض فى الحفلة الصباحية بعد عشرين دقيقة فقط من بداية العرض وخروجه ساخطا، بينما صمم جمهور البلكون على استكمال الفيلم».

ويكتسب فيلم «باب الحديد» قوته من البناء الدرامى المعمارى المتماسك والجرىء، وبرزت براعة يوسف شاهين أيضا من خلال توظيفه للمكان حيث لعبت محطة مصر أو باب الحديد دورا هاما تنبع منه مصادر الأحداث الدرامية المتشابكة.

وهنا أبيات شعر لإسماعيل صبرى باشا (1854 ــ 1923)، والتى حفظناها منذ الصبا والتى تؤيد ضرورة الإصرار والصبر لفتح الأبواب المغلقة:

طَرقتُ البابَ حتى كَلَّ مَتنى فلمَا كَلَّ مَتنى كَلَّمَتنى

فقالت يا إسماعيلَ صَبرا فقلتُ يا أسما عيلَ صَبرى