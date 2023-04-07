لافروف: مستعدون لبحث إمكانية عقد اجتماع مع بلينكن إذا تلقينا عرضا جادا للحوار

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، استعداد موسكو لبحث إمكانية عقد اجتماع مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكن في مقر الأمم المتحدة هذا الشهر، في حال تلقت عرضًا جادًا للحوار.

وقال لافروف - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية، عندما سُئل حول فرصة لقاءه بوزير الخارجية الأمريكي - : "نقول على نحو منتظم في مثل هذه المواقف إننا لا نرفض أبدًا أي عروض جادة للحوار".

وأضاف: "ذلك ما يرجع إليه الوضع برمته، وموقفنا لم يتغير، نحن مستعدون للنظر في أي عرض لمحادثة جادة".

يُذكر أن مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا صرح، في وقت سابق، بأن روسيا مستعدة لإجراء هذا النوع من الاتصالات خلال زيارة لافروف لمقر الأمم المتحدة في الفترة من 24 إلى 25 أبريل، في حال أعربت الولايات المتحدة عن رغبتها في عقد مثل هذا الاجتماع.