أنشيلوتي: تدريب برشلونة مستحيل

يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن تدريب برشلونة مستحيل، لأنه يتواجد في أفضل ناد في العالم.

قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فياريال:" بالنسبة لي.. تدريب برشلونة مستحيل بسبب تاريخي، لن أتغير، عليك احترام تاريخي الخاص، وتاريخ كل ناد".

أضاف:" لدي احترام كبير لبرشلونة وتشافي، لكني لا أريد المبادلة مع أي شخص، أنا سعيد جدًا بوجودي في أفضل ناد في العالم، في مكان يحبني فيه الناس كثيرًا، لا أريد التغيير".

شدد أنشيلوتي:" أنا متحمس جدًا، لأن الموسم مازال حيًا للغاية، سنلعب رابع نهائي لنا هذا الموسم، يسعدنا التواجد في نهائي كأس الملك، لكن علينا إنهاء المهمة".

أشار المدير الفني الإيطالي:" لدينا شئ سلبي في الدوري، برشلونة قدم أداءًا جيدًا للغاية، لدينا أربع نقاط أقل من هذا الوقت مقارنة بالعام الماضي، وبرشلونة لديه المزيد".

أتم:" نريد إنهاء الموسم بقوة وهذا يعني الفوز بألقاب أخرى، سيكون ذلك مذهلًا، نفكر أيضًا في الدوري، تساعدنا مباريات الدوري في الحفاظ على شكل جيد وأجواء رائعة للفريق، وإلى أن يصبح الفوز بالدوري مستحيل حسابيًا..سنواصل القتال".