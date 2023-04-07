ظهرت الممثلة الصاعدة أمنية شاكر في الحلقة ١٤ من مسلسل ستهم الذي يعرض في رمضان ٢٠٢٣ على قنوات النهار.

وقالت أمنية شاكر، خلال مداخلة هاتفية على قناة النهار، أنها تقوم بدور فتاه تسمى هبة وتقوم بمساعدة طبيب يقوم بتخدير الاطفال للإستيلاء على قرانية العين الخاصة بهم.

وتقوم هبه بمساعدة حبيبها الذي يدعى دهب، لخطف الاطفال لبيعها لذلك الطبيب، وتدور الاحداث بأن هبة ودهب قاما بخطف «نور» أبنة «ستهم» في المسلسل، وتتوالي أحداث المسلسل بعد ذلك، ترى هل ستستطيع «ستهم» إنقاذ طفلتها نور من أيدي العصابة، هذا ما سيتم معرفته في الحلقة ال١٥ من المسلسل.



ويذكر أن مسلسل «ستهم»، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.