قبرص تقترح تدريب الأوكرانيين على إزالة الألغام

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اقترحت قبرص مساعدة أوكرانيا في التدريب الفني على مناطق إزالة الألغام كجزء من مساعدتها الإنسانية، وفق وزير الدفاع القبرصي ميخاليس جورجالاس.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الذي يزور قبرص اليوم، سيتفقد المناطق التي من المتوقع أن يتم فيها التدريب.

وقال وزير الدفاع القبرصي "سنستضيف أفرادا يتعاملون مع إزالة وكشف الألغام".

وذكرت صحيفة بوليتيس أن مجموعة من حوالي 18 ضابطا أوكرانيا ستكون في قبرص للتدريب في الأسبوع الأخير من أبريل.

يذكر أيضا أنه خلال زيارة ريزنيكوف إلى اليونان أمس، أعلن الجانب اليوناني استعداده لنقل مجموعة أخرى من مركبات المشاة القتالية وطلقات المدفعية والذخيرة للأسلحة الصغيرة إلى أوكرانيا.