الفاو ترحب بمساهمة اليابان في الأمن الغذائي بـ34 مليون دولار

رحبت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المتحدة (الفاو)، بتبرع بقيمة 34.4 مليون دولار من حكومة اليابان لتقديم مجموعة واسعة من المساعدات لتحسين الأمن الغذائي والتغذية للسكان في حالات الطوارئ، بمن فيهم المشردون داخليا واللاجئون وغيرهم من المتضررين من انعدام الأمن والأخطار الطبيعية.

كما ستمول هذه المساهمة 17 مشروعا قطريا وإقليميا، بما في ذلك أربعة بلدان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (فلسطين ولبنان وتركيا واليمن)؛ وستة مشاريع في أفريقيا جنوب الصحراء (إثيوبيا، وغانا، وملاوي، وناميبيا، والصومال، ومشروع متعدد البلدان يهدف إلى التخفيف من أثر الجفاف على المجتمعات الرعوية والزراعية الرعوية الأكثر ضعفا في إثيوبيا، وأوغندا، وجيبوتي، والصومال، وكينيا)؛ وأربعة منها في آسيا (أفغانستان وباكستان، وسري لانكا، والفلبين)، وثلاثة في أوروبا (واحدة في جمهورية، مولدوفا، واثنتان في أوكرانيا).

وتتراوح التدخلات بين تقديم المساعدة الطارئة لتوفير سبل العيش ودعم المجتمعات المحلية المتضررة من النزاع في إثيوبيا واليمن، فضلا عن المجتمعات المحلية المتضررة من الفيضانات في باكستان؛ تقديم الدعم إلى الرعاة المستضعفين في أفغانستان الذين يواجهون صدمات مناخية واقتصادية متعددة؛ جهود الإنعاش في سياقات شرق أفريقيا المتضررة من الجفاف؛ ودعم للصيادين في غزة، من بين أمور مختلفة.