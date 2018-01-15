الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على حدود غزة ولبنان

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه يعزز قواته البرية والمدفعية على الحدود الشمالية والجنوبية، في أعقاب إطلاق صواريخ خلال اليومين الماضيين.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن هذه الخطوة تهدف لتعزيز دفاعات إسرائيل قبل أي سيناريو محتمل، حسبما ذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني .

ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، لم تسميه "قواتنا في حالة تأهب قصوى في الشمال والجنوب وفي الضفة الغربية، لحماية السكان وتحركاتهم والرد على أي محاولة لإيذاء الإسرائيليين".

ووفقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق حوالي 34 صاروخا على إسرائيل، في أحد أكبر الهجمات منذ عام 2006.

وقال الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، إنه قصف أهدافا لحركة حماس في جنوبي لبنان، وفي غزة.

ودعت حماس ليلة أمس الخميس إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل وحملتها مسئولية التصعيد الميداني في ظل تبادل للقصف الصاروخي في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان "نحمل الاحتلال عمّا ستؤول إليه الأمور في المنطقة، فهذا العدوان الغاشم على غزة، واستمرار انتهاكات الاحتلال ضد القدس والأقصى لن يحقق للاحتلال أمنا".