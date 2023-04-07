أكد توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونيخ، على صعوبة مواجهة فرايبورج، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

ويلعب بايرن ميونيخ يوم غدًا السبت أمام فرايبورج، على ملعب شوارزوالد ستاديون، لحساب مواجهات الجولة 27.

وقال توخيل في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي:"كان هناك شعور بالغضب بعد الخروج من كأس ألمانيا، لا تزال هناك خيبة أمل كبيرة، لكن من المهم دائماً التعلم من الأخطاء، واستخلاص النتائج وتحويلها إلى استعداد للقادم".

وتابع:"لدينا أيضًا أسباب لنلعب بشكل إيجابي في المباريات المقبلة، فنحن نتطلع إلى الأمام، وأمامنا المهمة الصعبة التالية، ونلعب من أجل اللقب في البوندسليجا".

وأضاف:"نحتاج أيضًا إلى رد فعل جيدة، نحن دائما بحاجة لذلك، كانت هناك أشياء إيجابية في المباراة أيضًا، تم إقصائنا وعلينا قبول ذلك ولكن لدينا أيضًا أشياء جيدة، كان كل من الأداء والإرادة والاستعداد كافيين للسيطرة على المباراة".

نوه:"لم نسمح بأي هجمات في الواقع علينا، وعوقبنا بتسديتين بعيدتين، دافع فرايبورغ بشكل مضغوط للغاية، في بعض اللحظات افتقرنا أحيانًا إلى الدقة اللازمة، كان هناك أيضًا الكثير من الأشياء الجيدة التي سنجرؤ على إظهارها، نحن نفتقد قليلاً إلى التمريرة الأخيرة".

وأضاف:"لا أعتقد أننا يجب أن نفكر في لقاء مانشستر سيتي، الآن كل تركيزنا على لقاء فرايبورغ، لأنه يلعب بشكل مختلف تماما، نحن نراقب السيتي لأننا نخطط دائمًا مسبقًا خلال أسابيع الحسم، لكن ليس بمعنى أننا نتغير في أوقات معينة".

وأوضح:"تشوبو موتينغ سيغيب بسبب مشاكل في الركبة، عودة ماتيس تيل مبكرة في هذه المباراة لهذا لن يشارك، وأوباميكانو موقوف". أتم:"يمكننا التحدث عن لقاء مانشستر سيتي بشكل أفضل يوم الإثنين المقبل، الآن نحن نستعد تماما لفرايبورغ".