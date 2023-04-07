 شرطة باريس: 14 شخصا يواجهون اتهامات بعد هجوم إرهابي مميت على معلم - بوابة الشروق
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شرطة باريس: 14 شخصا يواجهون اتهامات بعد هجوم إرهابي مميت على معلم

د ب أ
نشر في: الجمعة 7 أبريل 2023 - 6:59 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أبريل 2023 - 6:59 م

قال مسئولون في مكافحة الإرهاب في باريس، إنه بعد عامين ونصف العام على جريمة قتل بدوافع إسلاموية للمعلم صامويل باتي في فرنسا، تم توجيه اتهامات إلى ثمانية بالغين وستة تلاميذ.

وقال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب، إن صديقين لمرتكب الجريمة، والذي قتلته الشرطة بالرصاص، متهمان بالمساعدة والتحريض في جريمة إرهابية.

وتردد أن أحدهما رافق الجاني عندما اشتري السكين المستخدم في جريمة القتل، بينما صاحب الآخر مرتكب الجريمة، وهو في طريقه إلى مسرح الهجوم المميت.

ويُتهم البالغون الآخرون بتشكيل منظمة إرهابية.

وبالنسبة للقصر، يُتهم خمسة طلبة بتشكيل منظمة إجرامية، وطالب واحد، المتسبب في الجريمة، بتوجيه اتهام كاذب.

كان باتي مدرسا للتاريخ، قد قُتل وذُبح في ضاحية في باريس بعدما عرض رسومات كرتونية للرسول الكريم محمد خلال حصة عن حرية التعبير.

وأحدث مقتله صدمة في البلاد وأشعل المخاوف من جديد من وقوع هجمات إسلاموية.

وأطلقت قوات الأمن الرصاص على الجاني -18 عاما- وهو من أصول شيشانية روسية.

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