رحلت عن عالمنا الإعلامية والممثلة شيرين الطحان، بعد معاناة مع المرض؛ انتهت بإسدال الستار على مسيرة متميزة حققتها الراحلة.

وفي لقاء تلفزيوني سابق، ذكرت شيرين أنها كانت تحلم بتصميم الأزياء لا الإعلام أو التمثيل، منوهة إلى أن والدتها كانت تحثها على امتهان أي طريق غير تقليدي، وتؤمن بحقها في الظهور.

وتابعت: «البداية كانت من إعلان مذيعين، وتقدمت واتقبلت واتعقلت جدًا بالشغلانة دي، وشعرت إني بحبها رغم إني بحب التمثيل»، حسب قولها.

وأوضحت أنها عملت تحت إدارة الإعلامية سلمى الشماع، والتي كانت ترفض امتهان المذيع مهنة التمثيل؛ متابعة: «كانت تبحث دائما على الشغف والإعلام المختلف والنزول في الشارع، وهذا كان سببا وراء تأجيل حلم التمثيل».

شيرين الطحان تخرجت في كلية التجارة من جامعة القاهرة، ثم عملت كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات منذ 2000، ثم رشحها المخرج أحمد يسري للمشاركة في بطولة 45 يوم، ومثلت بعدها في عدة مسلسلات تليفزيونية، منها: (رقم مجهول، اسم مؤقت، السبع وصايا ورمضان كريم مع المخرج سامح عبد العزيز ).